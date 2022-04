Ucraina, la cronaca della giornata DIRETTA trovati corpi di civili torturati vicino Sumy

ORE 8.26 - Zelensky, non accetteremo nessun risultato se non la vittoria "Una vittoria della verità significa una vittoria per l'Ucraina e gli ucraini. La domanda è quando finirà. Questa è una domanda profonda. È una domanda dolorosa. Oltre alla vittoria, il popolo ucraino non accetterà nessun risultato". Così il presidente ucraino Volodomyr Zelensky in un'intervista a Fox News.



ORE 8.18 - Intelligence Gb, russi si ritirano da aeroporto Gostomel Le forze russe si sarebbero ritirate dall'aeroporto di Gostomel vicino alla capitale ucraina Kiev, che è stato teatro di battaglia dall'inizio del conflitto, stando all'intelligence militare britannica. Lo riferisce la Bbc. "Le forze ucraine continuano ad avanzare mentre quelle russe sono in ritirata, nelle vicinanze di Kiev" afferma il ministero britannico della Difesa.



ORE 7.05 - Trovati corpi di civili torturati vicino Sumy - Corpi di civili torturati sono stati trovati a Trostyanets, nella regione di Sumy, nel nord ovest dell'Ucraina. E' quanto si legge in un tweet dell'Ukraine crisis media center. La cittadina, che si trova a una ventina di chilometri dal confine con la Russia, è rimasta per circa un mese sotto l'occupazione delle forze armate russe ed è stata liberata nei giorni scorsi dagli ucraini.



ORE 3.16 - Usa aiuteranno a fornire tank sovietici a Kiev, è LA prima volta. L'amministrazione Biden lavorerà con gli alleati per trasferire tank di fabbricazione sovietica allo scopo di rafforzare le difese dell'Ucraina nel Donbass. Lo scrive il New York Times, citando un ufficiale americano e sottolineando che è la prima volta che gli Usa aiutano contribuiscono a trasferire carri armati dall'inizio della guerra.



ORE 2.51 - Zelensky, almeno 5.000 morti a Mariupol. 'In città ancora 170.000 persone senza cibo e acqua' Almeno 5.000 persone sono state uccise a Mariupol, città assediata dalle forze armate russe. Lo ha detto in un videomessaggio il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, citando le autorità locali come riporta il Guardian.