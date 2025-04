Rubio, 'vogliamo marcia credibile verso il 5% in difesa'

"Vogliamo andarcene da qui con la consapevolezza che siamo sulla strada giusta, una strada realistica, affinché ogni singolo membro si impegni e mantenga la promessa di raggiungere fino al 5% della spesa, e questo significa che anche gli Stati Uniti dovranno aumentare la loro percentuale". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio al quartier generale della Nato. "Nessuno si aspetta che ci riusciate in un anno o due ma il percorso deve essere reale.

Questa è la dura verità, ma è fondamentale che venga detta", ha aggiunto.

"Vedo dell'isteria in giro per il mondo e anche negli Stati Uniti: gli Usa sono attivi nella Nato come non mai", ha poi sottolineato il capo della diplomazia statunitense. "Il presidente Trump ha chiarito che sostiene la Nato. Rimarremo nella Nato. Ma vogliamo che la Nato sia più forte. Vogliamo che la Nato sia più vitale. E l'unico modo in cui la Nato può diventare più forte e vitale è se i nostri partner, gli Stati nazionali che compongono questa importante alleanza, hanno più capacità", ha concluso.



