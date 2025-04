Scatta l'Eta per entrare in Gb, da domani è obbligatorio

Scatta da domani l'obbligo dell'autorizzazione elettronica a pagamento denominata Eta (Electronic Travel Authorisation) per i cittadini italiani, di San Marino e del resto d'Europa che viaggiano nel Regno Unito.

L'introduzione del permesso di ingresso e transito è stata annunciata da tempo dal governo britannico anche per i soggiorni di breve durata di vacanzieri in arrivo dall'Ue, non più coperti dalla libertà di movimento automatica in seguito alle restrizioni post-Brexit. L'estensione del sistema a tutti gli stranieri - con l'eccezione degli irlandesi in virtù degli accordi tra Londra e Dublino e con forme di esenzione previste per chi ha un visto o risiede regolarmente oltremanica - punta a rendere gli ingressi dei viaggiatori occasionali più efficienti e più sicuri. Il tutto si traduce nella necessità di compilare un modulo online e di pagare una somma di denaro (10 sterline, pari a circa 12 euro): in questo modo si potranno compiere viaggi multipli nel Regno per soggiorni fino a sei mesi nell'arco di due anni o fino alla scadenza del passaporto del titolare, a seconda di quale di queste due condizioni si verifichi prima. Il modo più semplice per richiedere il permesso - già dal 5 marzo si poteva presentare la domanda - è attraverso l'applicazione 'UK ETA app' o direttamente sul sito del governo britannico. La maggior parte dei richiedenti ottiene una risposta automatica in pochi minuti tramite l'apposita applicazione, quindi sarà ancora possibile organizzare viaggi nel Regno con poco preavviso. I visitatori dovranno comunque fare richiesta in anticipo, per cui le autorità britanniche consigliano di prevedere un'attesa di tre giorni, anche se questo lasso di tempo è stimato sulla base di un esiguo numero di richieste che potrebbero dover richiedere verifiche supplementari. Se una domanda di Eta viene respinta, verrà comunicato all'interessato il motivo e questi potrà presentarne una nuova. Se la richiesta viene invece rifiutata, l'interessato non potrà fare ricorso, e se desidera ancora ottenere il permesso per viaggiare nel Regno dovrà richiedere un visto. Il costo dell'Eta viene rivalutato periodicamente e sarà aumentato a 16 sterline (19 euro) nel prossimo futuro.



