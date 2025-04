Marine Le Pen 'non ci ruberanno l'Eliseo, vinceremo'

Furia di Marine Le Pen, condannata ieri dal Tribunale di Parigi a cinque anni di ineleggibilità. In una conferenza stampa nel quartier generale del Rassemblement National, ha assicurato che il partito ''non si lascerà calpestare, per difendere i francesi che hanno il diritto di votare per chi vogliono, per difendere il Paese che sta vacillando''. ''Ci hanno rubato le elezioni politiche, non lasceremo che i francesi si facciano rubare le presidenziali.

Useremo tutti i mezzi a nostra disposizione per consentire ai francesi di scegliere i loro futuri leader e vinceremo, perché la verità e la giustizia devono vincere'', ha aggiunto.



