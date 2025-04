Le Pen attacca: 'Il sistema ha usato la bomba nucleare'

''Il sistema ha tirato fuori la bomba nucleare'': lo ha detto Marine Le Pen, commentando dinanzi ai deputati del Rassemblement National la condanna di ieri nel processo sugli assistenti al Parlamento europeo. Da questa mattina, diversi esponenti del Rassemblement National stanno duramente attaccando la magistratura francese.

In una conferenza stampa nel quartier generale del Rassemblement National, Le Pen ha assicurato che il partito ''non si lascerà calpestare, per difendere i francesi che hanno il diritto di votare per chi vogliono, per difendere il Paese che sta vacillando''. ''Ci hanno rubato le elezioni politiche, non lasceremo che i francesi si facciano rubare le presidenziali. Useremo tutti i mezzi a nostra disposizione per consentire ai francesi di scegliere i loro futuri leader e vinceremo, perché la verità e la giustizia devono vincere'', ha aggiunto.



