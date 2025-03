Zelensky: 'Putin irride gli sforzi per la pace e continua i raid'

"La Russia si sta prendendo gioco degli sforzi mondiali per la pace, prolungando la guerra e continuando a provocare morte perché non sente ancora alcuna pressione reale. La diplomazia può funzionare, ma deve essere supportata da misure che rafforzino i nostri militari e privino gli occupanti di risorse. I partner sanno cosa può aiutare, che tipo di pressione esercitare, e tutto dipende dagli Usa, dall'Europa, da chiunque nel mondo desideri una diplomazia efficace". E' quanto afferma il presidente ucraino su Telegram Voldymyr Zelensky dopo l'attacco russo con più di 170 droni in varie regioni che ha causato 4 morti a Dnipro.

L'aeronautica militare ucraina annuncia intanto di avere colpito in un attacco con aerei una postazione di confine a Pogar, nell'oblast russo di Bryansk, il 27 marzo, distruggendone un'infrastruttura militare da cui venivano lanciati attacchi di droni contro il territorio ucraino, stimando di aver ucciso nel raid fra i 15 e i 40 soldati russi: lo scrive il Kyiv Independent, citando lo Stato maggiore delle forze armate.

Kiev, scrive il sito di news in inglese, ha ripetutamente registrato lanci di droni dall'area del posto di blocco di Pogar e la sua distruzione riduce la capacità della Russia di minacciare le forze ucraine nella regione ucraina di Sumy e in quella russa di Kursk, dove ci sono ancora truppe d'invasione ucraine. "Come risultato dell'attacco, l'infrastruttura militare del posto di blocco è stata distrutta, insieme ai mezzi di comunicazione e di guerra elettronica, nonché al sistema di videosorveglianza e ad altri mezzi tecnici", ha affermato lo Stato maggiore.

Le truppe ucraine, che alcuni giorni fa sono penetrate nella regione russa di Belgorod, sono ancora presenti in territorio nemico, dove ieri sono avanzate di 3-4 chilometri, ingaggiando scontri armati con le forze di Mosca: lo scrivono alcuni media ucraini - fra cui Ukrinform e Kyiv Independent - che citano "blogger militari russi e osservatori indipendenti", precisando che l'incursione nel Belgorod non ha finora trovato conferme ufficiali né da Kiev né tantomeno da Mosca.

Secondo queste fonti, i soldati di Kiev hanno sfondato la prima linea di difesa russa, ma difficilmente potrebbero dare luogo a una vera offensiva, come è stata quella nella regione di Kursk dell'agosto scorso. In quest'ultima gli ucraini sono ancora presenti, sebbene abbiano ceduto gran parte del territorio conquistato otto mesi fa di fronte alla massiccia controffensiva russa, che ha impiegato anche soldati nordcoreani.

