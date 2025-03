Turchia, Imamoglu dal carcere denuncia l'arresto del suo legale

Il sindaco di Istanbul sospeso dal suo incarico e incarcerato, Ekrem Imamoglu, principale rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha denunciato l'arresto del suo avvocato, chiedendone l'immediata liberazione.

"Questa volta è il mio avvocato Mehmet Pehlivan ad essere stato arrestato con accuse completamente inventate", ha scritto il sindaco dell'opposizione della capitale economica della Turchia, su X. "Come se questo colpo di stato contro la democrazia non fosse sufficiente, non possono sopportare che le loro vittime si difendano", ha aggiunto, concludendo: "Liberate immediatamente il mio avvocato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA