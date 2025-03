'Solo un inciampo' per re Carlo, oggi 'lavora da casa'

Solo "un inciampo sulla strada" di un trattamento anti-cancro che procede "nella giusta direzione".

La stampa britannica si aggrappa in coro oggi alle rassicurazioni diffuse da fonti ufficiose di corte dopo l'annuncio arrivato ieri sera da Buckingham sulla salute del 76enne re Carlo III: costretto in mattinata a un breve ricovero in ospedale, "in osservazione", dopo aver sperimentato non meglio specificati "effetti collaterali" in seguito a una sessione della terapia oncologica a cui continua a sottoporsi per far fronte al tumore di natura imprecisata diagnosticatogli a inizio 2024.

La frase è contenuta nel titolo di alcuni tabloid e ripresa nel testo dei resoconti da giornali di opinione che danno pure in apertura di prima pagina la notizia, dal Times al Daily Telegraph, non senza qualche traccia di ansia. Tutti i media evocano comunque il malessere avuto dal sovrano come qualcosa di "temporaneo" e confermano, sulla base delle informazioni filtrate dal palazzo , che Carlo - pur avendo rinunciato su raccomandazione dei medici a tutti gli impegni esterni previsti per oggi - ha già ripreso "a lavorare come di consueto sui documenti" di Stato dalla residenza londinese di Clarence House.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA