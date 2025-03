Reporter svedese arrestato all'arrivo in Turchia

Il giornalista svedese Joakim Medin è stato messo in custodia dopo essere atterrato in Turchia per seguire le proteste anti governative. "Prendiamo sempre sul serio la privazione della libertà dei giornalisti. Sappiamo che un giornalista svedese è stato privato della libertà in relazione al suo ingresso in Turchia. Il Consolato Generale a Istanbul è in contatto con le autorità locali", ha scritto su X la ministra degli Esteri svedese, Maria Malmer Stenergard. Il caporedattore del quotidiano svedese Etc, Andreas Gustavsson, ha dichiarato su X che il reporter aveva fatto sapere ieri di essere stato "fermato per un interrogatorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA