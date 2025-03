Onu: Italia, fermo sostegno a Kiev per pace fondata sul diritto

"L'Italia è impegnata e pronta a contribuire a una pace giusta, duratura e globale per l'Ucraina, basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale" e "accoglie con favore tutti gli sforzi per raggiungere la pace, comprese le proposte per il cessate il fuoco, le iniziative umanitarie e altre misure di rafforzamento della fiducia". Lo ha detto oggi il Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni Internazionali a Ginevra, Ambasciatore Vincenzo Grassi.

Nel suo intervento nell'ambito del Dialogo Interattivo con l'Alto Commissario Onu Volker Turk sull'Ucraina, nel quadro della 58ma sessione del Consiglio Diritti Umani, l'Amb. Grassi ha ribadito il "costante e risoluto sostegno" dell'Italia "all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Siamo sconcertati dalle gravi e documentate violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse dalle autorità russe.

Siamo anche allarmati dalle prove dell'impatto devastante degli attacchi russi sulla popolazione e sulle infrastrutture civili", ha aggiunto.

L'Amb. Grassi - riferisce un comunicato della Rappresentanza - ha espresso la profonda preoccupazione dell'Italia "per la sorte del gran numero di civili ucraini detenuti e per il trasferimento forzato o la deportazione illegale di bambini", aggiungendo che in questo contesto l'Italia "accoglie con favore il recente scambio di detenuti e sostiene ogni ulteriore passo volto a favorire il rilascio dei civili e il ritorno in patria di tutti i bambini ucraini, così come di altri civili deportati illegalmente".

"L'Italia resta fortemente impegnata a salvaguardare i diritti umani e ad assicurare il pieno accertamento delle responsabilità per tutti i crimini internazionali e le violazioni e gli abusi dei diritti umani derivanti dalla guerra di aggressione russa", ha dichiarato ancora.



