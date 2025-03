Il giornalista della Bbc Mark Lowen, inviato in Turchia per coprire le proteste contro l'arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, è stato espulso dalla Turchia dopo essere stato messo in custodia per 17 ore. A Lowen è stato detto che è stato espulso perché rappresentava "una minaccia per l'ordine pubblico", ha fatto sapere la stessa Bbc, in un comunicato riguardo alla sua espulsione.



