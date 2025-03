Da Ue 3,4 miliardi per lotta a malnutrizione in tutto il mondo

In occasione del vertice Nutrition pour la croissance (N4G) di Parigi, la Commissione europea ha annunciato un nuovo impegno di 3,4 miliardi di euro fino al 2027 per combattere la malnutrizione in tutto il mondo.

Gli investimenti dell'Ue si concentreranno sul sostegno ai Paesi partner che devono affrontare alti livelli di malnutrizione infantile, in particolare nell'Africa subsahariana.

Saranno destinati ai bambini sotto i cinque anni e alle giovani madri in gravidanza e in allattamento che soffrono di malnutrizione acuta grave. Sarà adattato alle esigenze specifiche di ciascun Paese, con una forte attenzione alle popolazioni più vulnerabili nei Paesi meno sviluppati e più fragili. L'azione dell'Ue proseguirà anche a livello globale e regionale, dove sta promuovendo con successo iniziative per rafforzare la governance nutrizionale e la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo. L'impegno odierno segue il precedente impegno dell'Ue di 2,5 miliardi di euro per il periodo 2021-2023, annunciato al vertice N4G di Tokyo. In particolare, l'UE ha superato il suo impegno iniziale di quasi 1,9 miliardi di euro, contribuendo alla fine con un totale di 4,4 miliardi di euro. Per massimizzare il suo impatto, l'Ue sta investendo, nell'ambito della sua strategia Global Gateway, in infrastrutture essenziali, migliorando l'accesso ai servizi pubblici, sostenendo le catene di valore agroalimentari locali e promuovendo una crescita economica sostenibile.



