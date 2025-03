Attacco con coltello ad Amsterdam, cinque feriti

Cinque persone sono rimaste ferite durante un accoltellamento ad Amsterdam, vicino alla centrale piazza Dam: lo ha riferito la polizia, che ha posto in custodia un sospettato.

La polizia ha detto di avere stretto un cordone attorno all'area in cui è avvenuto l'accoltellamento. "Al momento non abbiamo informazioni sulla causa o sul movente dell'accoltellamento".

Un elicottero medico è atterrato nella piazza sede del Palazzo Reale per prestare i primi soccorsi.

Secondo l'emittente locale AT5, la sindaca Femke Halsema ha lasciato il consiglio comunale in corso per seguire da vicino l'evolversi della situazione.



