X contesta la richiesta della Turchia di bloccare account

Il social network di Elon Musk, X, ha contestato una richiesta della Turchia per bloccare oltre 120 profili, tra cui un quotidiano critico del governo, nel contesto delle proteste per l'arresto di Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul sospeso dopo l'arresto per corruzione. "Ieri abbiamo presentato un ricorso individuale alla Corte costituzionale turca per contestare un ordine dell'Autorità turca per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per bloccare 126 account", ha fatto sapere il team delle comunicazioni di X, dopo che il social network era stato accusato di avere sospeso account di opposizione.



