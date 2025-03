In Svezia aumentano disuguaglianze economiche, famiglie in crisi

Un genitore single su tre in Svezia non è più in grado di fornire cibo a sufficienza alla propria famiglia, a causa di una crescente disuguaglianza economica che colpisce più duramente i bambini: è quanto emerge da un sondaggio condotto da Verian commissionato da Majblomman, una associazione benefica, dalla Croce Rossa e da Radda Barnen, la filiale svedese di Save the Children, insieme all'associazione degli inquilini Hyresgastforeningen.

"Vediamo che le mamme e i papà single con figli che non hanno redditi importanti hanno una situazione davvero, davvero povera in Svezia in questo momento", ha detto all'Afp Ase Henell, segretaria generale dell'associazione benefica Majblomman, che combatte la povertà infantile. "Devono scegliere tra cibo e vestiti, e i bambini non possono andare agli allenamenti di calcio o alle lezioni di musica, restando isolati dal contesto sociale", ha detto.

La Svezia ha visto diversi anni di alta inflazione, in particolare dei prezzi dei prodotti alimentari, con molte famiglie gravate anche da pesanti rate di mutuo con alti tassi di interesse.

"I bambini sono i più colpiti dalle disuguaglianze economiche e ne subiscono troppo rapidamente le conseguenze", hanno affermato le organizzazioni. Inoltre, molti adolescenti alle prese con il loro primo impiego stagionale non sono in grado di pagare i trasporti pubblici per raggiungere il posto di lavoro. Per arginare le disuguaglianze, le quattro organizzazioni hanno chiesto al governo svedese di aumentare gli assegni familiari e di indicizzarli all'inflazione, e di introdurre attività ricreative gratuite e trasporti pubblici per tutti i bambini.



