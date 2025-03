Zelensky, 'accordo sul Mar Nero è un passo in giusta direzione'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che un accordo per fermare gli attacchi militari nel Mar Nero e sulle infrastrutture energetiche, mediato da Washington, è stato un passo nella giusta direzione.

"È troppo presto per dire che funzionerà, ma questi sono stati gli incontri giusti, le decisioni giuste, i passi giusti.

Nessuno può accusare l'Ucraina di non muoversi verso una pace sostenibile dopo questo", ha affermato Zelensky durante una conferenza stampa a Kiev, sottolineando che l'Ucraina farà il suo "lavoro" e rispetterà la sua parte degli accordi raggiunti con gli Stati Uniti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA