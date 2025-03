In Turchia ordinato l'arresto per 7 giornalisti fermati

Il tribunale di Istanbul ha ordinato l'arresto per sette giornalisti che erano stati messi in custodia dopo avere documentato le proteste non autorizzate, in corso nella città turca per Ekrem Imamoglu, il sindaco sospeso dall'incarico dopo l'arresto per corruzione. Secondo quanto riportano i media locali, la sentenza ha annullato una precedente decisione che aveva concesso la scarcerazione in libertà condizionale. I giornalisti arrestati sono il fotografo di Afp Yasin Gul, il noto fotoreporter Bulent Kilic, il giornalista dell'emittente New Ali Onur Tosun, Zeynep Kuray, Kurtulus Ari e Gokhan Kam.



