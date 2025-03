Gb, europei parassiti? Noi con Usa contro Houthi

Il Regno Unito "ha lavorato a stretto contatto con gli Usa... per la sicurezza in Medio Oriente" e "continuerà a farlo". Lo ha detto una portavoce di Downing Street, incalzata su quanto trapelato nella chat interna all'amministrazione Trump sugli attacchi agli Houthi nello Yemen: chat in cui Vance e Hegseth hanno fra l'altro additato gli alleati europei come "parassiti".

La portavoce ha negato un impatto sui rapporti di fiducia con Washington, ma ha tenuto a ricordare "il contributo logistico" delle forze di Londra ai raid anti-Houthy, oltre al "sostegno alla coalizione a guida Usa che combatte l'Isis in Siria".





