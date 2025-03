Ankara, 'oltre 1.400 gli arrestati durante le proteste'

Sono 1.418 i sospetti messi in custodia, dal 19 marzo ad oggi, durante le manifestazioni non autorizzate in varie città turche per sostenere Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul sospeso dall'incarico dopo essere stato arrestato per corruzione. "Mentre attualmente 979 sospetti sono in custodia, 478 persone saranno portate in tribunale oggi" per la convalida o meno del fermo, ha dichiarato il ministro dell'Interno, Ali Yerlikaya, dopo avere diffuso i dati sul numero totale dei fermati durante le manifestazioni, dove sono stati registrati scontri tra dimostranti e forze dell'ordine.





