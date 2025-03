Pioggia di droni russi su Kiev, almeno due morti

La Russia ha lanciato un attacco notturno con i droni sulla capitale ucraina, Kiev, colpendo edifici residenziali, uccidendo due persone, ferendone altre e provocando diversi incendi in tutta la città, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine riprese dal Guardian. Una donna è morta nel distretto di Dniprosvkyi, hanno detto i servizi di emergenza, e un'altra è morta nel distretto di Holosiivskyi.

I droni hanno colpito due grattacieli nel distretto di Podil e hanno appiccato incendi, ha detto Timur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare di Kiev. Gli attacchi hanno anche innescato incendi in almeno altri due distretti, ha detto il sindaco della città, Vitali Klitschko. Kiev, la sua regione circostante e la metà orientale dell'Ucraina erano sotto allerta antiaerea, secondo l'aeronautica militare ucraina. "Restate nei rifugi!" ha scritto Klitschko su Telegram.

L'attacco, ultimo di una serie, avviene alla vigilia dei colloqui Usa-Russia-Ucraina in Arabia Saudita su una ipotesi di cessate il fuoco.



