Cremlino, 'domani negoziati difficili, focus sul Mar Nero'

Il Cremlino ha minimizzato oggi le aspettative per una rapida risoluzione del conflitto in Ucraina, affermando che i colloqui sono appena "all'inizio" e che si aspetta che i negoziati di domani con gli Usa in Arabia Saudita saranno "difficili". "Siamo solo all'inizio di questo percorso", ha detto il portavoce Dmitry Peskov alla Tv di Stato russa, aggiungendo che l'attenzione "principale" di Mosca sarà su una possibile ripresa di un accordo per garantire una navigazione sicura per le navi commerciali nel Mar Nero, in particolare per i cereali, che era stato in vigore tra il 2022 e il 2023.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA