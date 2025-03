Media, 'la Cina valuta l'adesione ai volenterosi per Kiev'

La Cina starebbe valutando l'ipotesi di unirsi alla coalizione dei volenterosi a sostegno dell'Ucraina in vista di una potenziale missione di mantenimento della pace. Lo rivela Welt am Sonntag, l'edizione domenicale del quotidiano tedesco Die Welt, citando fonti diplomatiche europee.

"I diplomatici cinesi a Bruxelles hanno sondando il terreno" per capire se il coinvolgimento di Pechino sia "auspicabile" per l'Ue", scrive la testata. Seppur la questione sia "delicata", "l'inclusione della Cina potrebbe aumentare le possibilità che Mosca accetti la presenza di truppe" di peacekeeping, hanno evidenziato le stesse fonti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA