Valanga travolge 5 sciatori italiani in Svezia, 2 morti

Una valanga ha travolto ieri un gruppo di 5 sciatori italiani, che era andato a sciare in elicottero a Kårsavagge, nel nord della Svezia al confine con la Norvegia. Due di loro, di 45 e 50 anni, sono morti mentre gli altri sarebbero illesi.

Il gruppo era guidato da una guida alpina certificata a livello internazionale. "La guida alpina e due sciatori sono stati trascinati da una valanga. I due italiani sono rimasti sepolti sotto la neve, mentre la guida è rimasta in superficie", dichiara l'agenzia turistica Niehku Mountain Villas in un comunicato, riportato da media svedesi.



