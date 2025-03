"Credo che sarà un piano facoltativo, accessorio" rispetto alla strategia di Ursula von der Leyen. "Noi guardiamo a quella, mi sembra che serva una strategia" complessiva, "non iniziative. E bisogna guardare anche al fianco Sud, non solo a quello Est". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del summit del Pp, rispondendo alle domande sul piano dell'Alto Rappresentante Ue per l'Ucraina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA