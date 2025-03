Tajani, 'Fi leale al governo, sull'Europa non si tratta'

"Siamo leali al governo ma non rinunceremo a nulla di ciò che riguarda i nostri valori.

Sull'Europa non si tratta. FI è europeista e atlantista". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del summit del Ppe, rispondendo alle domande sulle polemiche per le parole di Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene e sulla posizione della Lega. Sull'europeismo della premier Tajani ha precisato di non avere dubbi. "Se fosse un governo anti-Ue non ne farei parte, le posizioni di Meloni sono pro-Europa", ha sottolineato, spiegando, rispetto alla posizione della Lega, che la posizione di Fi è "per l'esercito comune Ue".



