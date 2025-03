Starmer visita sommergibile nucleare Gb, 'messaggio a Putin'

Rara visita del primo ministro, Keir Starmer, a bordo di uno dei sottomarini nucleari che rappresentano la forza deterrente non convenzionale del Regno Unito. Una visita spiegata dallo stesso Starmer ai media britannici anche come una sorta di avvertimento alla Russia di Vladimir Putin, sullo sfondo del conflitto in Ucraina e dell'escalation senza precedenti fra Mosca e Londra che ne è derivata.

La Russia "rispetta il nostro potenziale nucleare", ha detto il premier britannico alla Bbc, affiancato nella circostanza dal ministro della Difesa, John Healey, e da alti ufficiali della Royal Navy a bordo del sommergibile Dreadnought: uno dei singoli esemplari di ultima generazione messi a disposizione della Marina di Sua Maestà.

"Noi abbiamo il nostro deterrente indipendente, oltre a essere membri della Nato", ha poi sottolineato il primo ministro, parlando poche ore prima di una riunione di comandanti militari alleati presso Londra dedicata a discutere la "fase operativa" di una cosiddetta "coalizione dei volenterosi" pro Ucraina; e parallelamente di un vertice politico Ue a Bruxelles con la partecipazione del presidente Volodymy Zelensky.

L'impegno britannico per mantenere un proprio deterrente nucleare "è irremovibile", gli ha fatto eco Healey, rivendicando il possesso di ordigni atomici come "l'estrema garanzia della nostra sicurezza nazionale e di quella degli alleati della Nato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA