Zelensky, 'oggi parlerò con Trump'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlerà oggi con il presidente statunitense Donald Trump: lo ha annunciato lo stesso leader ucraino durante una conferenza stampa congiunta con il capo della Stato della Finlandia, Alexander Stubb, in corso a Helsinki.

"Oggi contatterò il presidente Trump e discuteremo i prossimi passi", ha detto Zelensky, sottolineando che non dovrebbe esserci alcuna "concessione" alla Russia, che chiede la fine degli aiuti occidentali a Kiev prima di un cessate il fuoco.

"Non credo che dovremmo fare concessioni (alla Russia, ndr) in termini di aiuti all'Ucraina, ma al contrario dovremmo aumentarli", ha affermato Zelensky durante la conferenza stampa a Helsinki. Il capo di Stato ucraino ha inoltre sottolineato che gli Stati Uniti dovrebbero supervisionare il cessate il fuoco di 30 giorni sulle infrastrutture energetiche del Paese concordato ieri tra i presidenti russo e statunitense. "Gli Stati Uniti devono essere il principale ente di monitoraggio" di questa tregua parziale, ha detto Zelensky.



