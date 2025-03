"Il presidente del Consiglio ha criticato alcuni contenuti del Manifesto di Ventotene ma non ha mai offeso Altiero Spinelli. Non ha mai detto una parola contro Spinelli. Mi pare che la polemica sia fuori luogo. Si può non essere d'accordo su dei contenuti. Io rispetto tutti, ma la mia Europa è quella di De Gasperi". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando all'anteprima del Vinitaly a Bruxelles.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA