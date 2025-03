Media, sindaco di Istanbul in carcere almeno 4 giorni

Il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, arrestato in mattinata resterà in carcere per almeno quattro giorni. Lo ha affermato il direttore della CnnTurk, citando fonti informate. "Ci si aspetta un periodo di detenzione di 4 giorni. C'è un'ordinanza di arresto per 106 persone e 84 (tra queste) sono al momento in stato di arresto", ha affermato Nihat Uludag.

Nel frattempo, la Prefettura di Istanbul ha vietato fino al 23 marzo le manifestazioni politiche e letture pubbliche di comunicati stampa.

Imamoglu, eletto sindaco con il maggior partito di opposizione Chp per due volte e ritenuto il principale avversario del presidente Recep Tayyip Erdogan, aveva annunciato di volersi candidare alle prossime elezioni presidenziali, in programma nel 2028, ed è stato recentemente messo sotto inchiesta per vari capi d'accusa.



