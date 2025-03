Kubilius, Leonardo è la più forte società Ue nella difesa

"L'Italia ha un'industria della difesa e spaziale molto forte. Molto forte. Leonardo è la più forte azienda europea di difesa". "Le persone potrebbero capire che per l'industria della difesa sta arrivando un momento molto importante per espandersi e per creare nuovi posti di lavoro. E sarebbe un strano se l'Italia non esaminasse una tale possibilità". Lo ha detto il commissario Ue alla Difesa Andrius Kubilius presentando il Libro bianco della difesa e il piano ReArm Europe alla stampa.



