Berlino fornirà altri 300 milioni di aiuti alla Siria

La Germania si è impegnata a fornire ulteriori 300 milioni di euro di aiuti a sostegno dei siriani, in vista di un'iniziativa dei donatori dell'Ue per raccogliere fondi dopo la caduta di Bashar al-Assad.

"Per questo compito immane, la Germania fornirà alle Nazioni Unite e alle organizzazioni selezionate altri 300 milioni di euro per questo processo pacifico e per la popolazione siriana e della regione", ha dichiarato a Bruxelles il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA