Il Segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov hanno avuto ieri una conversazione telefonica e "hanno discusso i prossimi passi" nei colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina: lo ha annunciato il Dipartimento di Stato.

I due ministri "hanno concordato di continuare a lavorare per ripristinare le comunicazioni tra Stati Uniti e Russia", ha affermato la portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA