Incendio in discoteca in Macedonia del Nord, 50 morti

(ANSA-AFP) - SKOPJE, 16 MAR - Un incendio scoppiato in una discoteca della Macedonia del Nord, dove più di mille persone si erano radunate per un concerto, ha causato la morte di almeno 50 persone, ha riferito l'agenzia statale Mia citando il ministero dell'Interno. "Almeno 50 persone sono morte in una discoteca a Kocani", una cittadina a circa 100 chilometri a est della capitale Skopje, dove "intorno1.500 persone assistevano ad un concerto", afferma Mia. (ANSA-AFP).



