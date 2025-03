I groenlandesi in piazza contro gli Usa, 'non siamo in vendita'

Centinaia di groenlandesi sono scesi in piazza sabato per protestare contro l'obiettivo dichiarato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di prendere il controllo della loro isola. Lo riportano i media internazionali.

Le riprese video hanno mostrato la folla radunata nella capitale, Nuuk, che sventolava la bandiera della Groenlandia e teneva cartelli con messaggi come "Rispettate la sovranità della Groenlandia", "Non siamo in vendita" e "Fate andare via l'America" ;;(un gioco di parole sullo slogan della campagna di Trump "Rendete di nuovo grande l'America").

Anche in altre città dell'isola si sono svolte manifestazioni.

Jens-Frederik Nielsen, leader del partito di centro-destra Demokraatit, vincitore delle elezioni parlamentari di questa settimana, è stato raggiunto dal primo ministro uscente Mute B.

Egede per guidare i manifestanti verso il consolato statunitense alla periferia di Nuuk.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA