Ucraina: Trump, lunedì maggiori informazioni su possibile tregua

Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che lunedì prossimo si sapranno maggiori informazioni su un possibile cessate il fuoco in Ucraina.

"Come sapete, abbiamo un accordo di cessate il fuoco con la parte ucraina e stiamo cercando di raggiungere lo stesso accordo con la Russia. E penso che finora tutto sia andato bene. Lunedì ne sapremo un po' di più e speriamo che vada bene", ha detto Trump in una videointervista esclusiva al magazine domenicale Full Measure, di cui è stata pubblicata un'anticipazione su YouTube.



