Von der Leyen, 'aperti a negoziati con gli Usa sui dazi'

"Non ci piacciono i dazi perché pensiamo siano come delle tasse e che siano negativi per le imprese e per i consumatori. Abbiamo sempre detto che difenderemo i nostri interessi. Lo abbiamo detto e dimostrato.

Ma allo stesso tempo voglio anche sottolineare che siamo aperti ai negoziati. Il commissario al Commercio è in contatto con la sua controparte negli Stati Uniti e domani avranno una telefonata proprio su questo tema". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del vertice Ue-Sudafrica a Città del Capo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA