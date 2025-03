La Francia resta ''determinata a replicare'' ai dazi evocati dal presidente Usa, Donald Trump, sullo champagne e i vini europei. ''Non cederemo mai alle minacce e proteggeremo sempre le nostre filiere'', avverte il ministro francese per il Commercio Estero, Laurent saint-Martin, in un messaggio pubblicato sul suo profilo X. Il ministro deplora l'''escalation'' di Donald Trump in questa ''guerra commerciale che ha scelto di dichiarare''.



