In Gb ergastolo a 18enne che accoltellò a morte una ragazzina

Un 18enne, Hassan Sentamu, è stato condannato all'ergastolo, con un minimo di 23 anni da trascorrere dietro le sbarre prima di poter chiedere la libertà condizionata, per aver accoltellato a morte nel settembre 2023 nel quartiere londinese di Croydon una ragazza di 15 anni, Elianne Andam, in uno dei tanti casi di violenza giovanile che hanno segnato il Regno Unito negli ultimi tempi.

La teenager, subito dopo essere scesa da un autobus per andare a scuola, era stata aggredita e colpita più volte al collo e al petto dal giovane, allora 17enne. Era stata presa di mira perché aveva difeso un'amica da Sentamu durante una lite per la fine della relazione tra i due incentrata sulla restituzione di un orsacchiotto di peluche. "Elianne aveva 15 anni quando l'hai assassinata. Rimarrà sempre solo 15enne, non realizzerà mai il potenziale della sua vita. Il dolore per la sua perdita da parte dei genitori e del fratello minore è indescrivibile", ha dichiarato la giudice Bobbie Cheema-Grubb durante la lettura della sentenza. La grave pena inflitta è derivante dai precedenti di Sentamu per i suoi comportamenti violenti nei confronti di altre ragazze. Durante il processo era stato respinta la circostanza attenuante presentata dalla difesa secondo cui un disturbo dello spettro autistico aveva fatto perdere al giovane il controllo davanti alla sua vittima.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA