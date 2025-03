Zelensky, grazie Mbs, domani speriamo risultati concreti

"La squadra ucraina rimarrà a Gedda per lavorare domani con la squadra americana e speriamo in un risultato concreto. La posizione ucraina durante l'incontro sarà assolutamente costruttiva". Così il presidente ucraino Voldymyr Zelensky su Telegram dopo il "piacevole" incontro con il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammad bin Salman.

"Grazie - scrive il leader ucraino - per la vostra saggia visione della situazione internazionale e per il vostro sostegno all'Ucraina. Abbiamo discusso i passi e le condizioni che potrebbero porre fine alla guerra e rendere la pace affidabile e duratura".



