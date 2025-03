"Quella sui rimpatri è una proposta ambiziosa per rafforzare e snellire il sistema. Perché il rimpatrio oggi nell'Unione Europea non funziona e lo status quo attuale non è un'opzione". Lo dice la vicepresidente della Commissione Europea, Henna Virkkunen, presentando il nuovo regolamento sui rimpatri, precisando che "i populisti giocano sull'immigrazione". "La credibilità del sistema europeo viene minata".



