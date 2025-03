Spagna: chiuse scuole a Toledo per rischio esondazione 2 fiumi

Sette istituti scolastici sono stati chiusi oggi a Talavera de la Reina, nella provincia di Toledo, nella regione centrale di Castiglia-La Mancia, in via preventiva per il rischio di esondazione dei vicini fiumi Alberche e Tajo, cresciuti per le intense piogge degli ultimi giorni in Spagna. Per la minaccia di inondazioni, gli abitanti di 7 Comuni della provincia di Toledo hanno ricevuto l'allarme di protezione civile sui cellulari, con il sistema 'Es-Alert', con l'avviso di mantenersi lontani dai corsi d'acqua e, in alcuni casi, sono stati evacuati in maniera preventiva dalla protezione civile, segnala il governo di Castiglia-La Mancia sui suoi canali social.

La regione centrale è in allerta per il rischio di piogge persistenti, informa l'Agenzia statale di Meteorologia Amet, che possono essere accompagnate da temporali anche nelle regioni dell'Andalusia, di Murcia e nella Comunità Valenciana, nel sudest della Spagna, e in quelle di Castiglia y Leon e in Estremadura.



