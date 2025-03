L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, sarà giovedì a Mosca per un incontro con il presidente russo Vladimir Putin: lo scrive Axios citando una fonte a conoscenza diretta.

Sarà il secondo incontro di Witkoff con Putin. L'inviato di Trump si è recato a Mosca a metà febbraio come parte di un accordo per liberare il cittadino statunitense Marc Fogel , che era allora detenuto in una prigione russa.



