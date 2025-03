Kiev rivendica l'attacco a Mosca, 'obiettivi strategici'

Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha rivendicato l'attacco in nottata nella regione di Mosca. "Le Forze dei sistemi senza pilota, l'Sbu e il Gur, in collaborazione con altre unità, hanno colpito obiettivi strategici russi" che sostengono l'aggressione contro l'Ucraina, in particolare è stata colpita la raffineria di petrolio di Mosca, che è in grado di elaborare 11 milioni di tonnellate di petrolio all'anno e fornisce il 40-50% del fabbisogno di gasolio e benzina della città di Mosca. Lo riporta Rbc Ukraina.



