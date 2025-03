Giorgetti, idea italiana su difesa mobilita 200 miliardi

La proposta italiana per i finanziamenti alla difesa è quella di "un fondo di garanzia che ottimizza l'utilizzo delle risorse nazionali e europee con l'obiettivo di convogliare in modo più efficace i capitali privati, con una spesa pubblica contenuta. Un fondo di garanzia di circa 16 miliardi di euro potrà mobilitare fino a 200 miliardi di investimenti industriali aggiuntivi, in linea con le migliori pratiche di Invest Eu e prima del Fondo europeo per gli investimenti strategici". Lo ha detto il ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti in sessione pubblica all'Ecofin.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA