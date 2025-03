Macron, in Moldavia tentativi russi di destabilizzazione

(ANSA-AFP) - PARIGI, 10 MAR - Il presidente francese Emmanuel Macron ha denunciato quelli che ha definito "tentativi russi sempre più sfrenati di destabilizzazione" in Moldavia, durante la visita della sua omologa moldava Maia Sandu a Parigi.

"Abbiamo deciso di rafforzare nuovamente la nostra cooperazione per aumentare la resilienza della Moldavia di fronte alle interferenze straniere", ha affermato Macron, mentre entrambi hanno firmato un accordo per collaborare al rilevamento della disinformazione digitale. (ANSA-AFP).



