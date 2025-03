Collisione nel mare del Nord, petroliera noleggiata da Pentagono

La petroliera colpita dalla nave cargo nel mare del Nord era stata noleggiata dall'esercito americano, in particolare dal Military Sealift Command. Lo ha detto Jillian Morris, portavoce del comando che gestisce navi con equipaggio civile per trasporti del Pentagono.

La petroliera trasportava carburante per i jet militari Usa, il cargo che l'ha speronata cianuro di sodio per l'industria dei metalli: questo il carico della petroliera svedese battente bandiera americana Stena Immanculate e della portacontainer tedesca battente bandiera portoghese Solong protagoniste oggi della drammatica collisione nel mare del Nord, al largo delle coste britanniche. Il serbatoio della petroliera si sarebbe rotto e parte del carico di kerosene sarebbe finito in mare ma non è chiara al momento l'ampiezza dello sversamento.



