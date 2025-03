A Bruxelles proposta Italia su Iniziativa Ue per sicurezza

Il ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti presenta oggi ai colleghi Ue dell'Ecofin a Bruxelles la proposta dell'Italia per una 'Iniziativa Europea per la Sicurezza e l'Innovazione Industriale' per mobilitare investimenti privati in settori strategici di difesa, sicurezza e protezione senza aumentare il debito pubblico. Lo si apprende da fonti del Mef. L'idea è di rafforzare la componente degli Stati membri nell'InvestEu, migliorando l'efficacia delle garanzie Ue per attrarre capitali privati. Dovrebbe mobilitare circa 200 miliardi di investimenti privati in 3-5 anni, utilizzando una garanzia pubblica di 16,7 miliardi di euro.





