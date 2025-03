Zelensky, 1.200 bombe aeree guidate russe nell'ultima settimana

"Nell'ultima settimana, la Russia ha effettuato centinaia di attacchi contro il nostro popolo con vari tipi di armi: circa 1.200 bombe aeree guidate, quasi 870 droni d'attacco e più di 80 missili di vario tipo". Lo scrive il leader ucraino Voldymyr Zelensky su Telegram.

"Ogni 'shaheed', ogni bomba aerea utilizzata dalla Russia, contiene componenti forniti in violazione delle sanzioni. Queste armi contengono oltre 82.000 componenti stranieri.

Ogni giorno lavoriamo con i partner per garantire che le decisioni siano prese proprio per il supporto che salva vite umane: la fornitura di difesa aerea, gli investimenti nella nostra produzione di difesa, il rafforzamento delle sanzioni contro la Russia. E continuiamo il nostro lavoro per realizzare una pace giusta e ottenere affidabili garanzie di sicurezza".





