Media, Gb pensa a intelligence a 4 dopo stop Trump a Kiev

La Gran Bretagna sta pensando di creare un'alleanza per la condivisione di intelligence denominata "Four Eyes", un sottogruppo del 'Five Eyes' ma senza gli Usa, dopo che Donald Trump ha bloccato lo scambio di informazioni di intelligence con l'Ucraina. Lo scrive il Daily Mail.

"Five Eyes" è formata da Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Canada e Nuova Zeland. "Non si tratta di ritirarsi dai Five Eyes, ma di creare al loro interno un nuovo 'Four Eyes', senza l'America", ha affermato una fonte. Un'altra fonte è però consapevole che la decisione potrebbe provocare una reazione da parte di Trump.



