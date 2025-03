Tornato alla normalità il traffico alla Gare du Nord di Parigi

Questa mattina il traffico è ripreso normalmente alla Gare du Nord di Parigi, una delle più trafficate d'Europa, rimasta paralizzata per tutto il giorno di ieri dopo il ritrovamento di una bomba da 500 kg risalente alla Seconda guerra mondiale. Lo ha comunicato la Sncf. "Il traffico è ripreso normalmente, tutto è aperto, tutto funziona normalmente", ha detto un portavoce della Sncf all'AFP poco dopo le 8 del mattino oggi. I treni ad alta velocità per Londra e Bruxelles sono ripresi "come ogni sabato", ha affermato dal canto suo Eurostar.



